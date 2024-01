"Non si può accettare, si può mettere fuori una persona così?". Se lo chiede Maria Montaspro, sorella di Mario, 45 anni, ucciso nell’aprile del 1992. L'omicidio è stato attribuito a Francesco Passalacqua, noto alle cronache come "serial killer della Riviera dei Cedri", pluricondannato, che è tornato a colpire, per fortuna senza esiti mortali, a Tolè il 4 gennaio, dove era in semilibertà.

Maria, affida il racconto della tragedia che ha colpito la sua famiglia a un'intervista realizzata dal collega Luigi Salsini per CalNews: "Avevamo delle camicerie e mio fratello - autotrasportatore - avrebbe dovuto caricare il camion, non rispondeva al telefono, pensavamo si fosse addormentato. Chiamammo una vicina di casa, quando aprì lo trovò morto nel letto".

Mario Montaspro era il sesto di 9 nove figli, Maria è la sesta: "Gente povera, ma lavoratrice e onesta, ero incinta del mio quarto figlio, una giornata terribile".

La prima ricostruzione

Era stato visto con alcuni ragazzi del luogo per un caffè al bar. "Avevano visto che mio fratello aveva dei soldi nel portafoglio - continua Maria - così gli chiesero del denaro", Mario avrebbe rifiutato, ma li aveva invitati a cena, a casa. Una volta andati via, in qualche modo durante la notte sarebbero rientrati: "Forse per cercare i soldi che non hanno trovato - sta di fatto - gli hanno schiacciato la testa" con un blocco di cemento.

Scattate le indagini, nel mirino delle forze dell'ordine finiscono due ragazzi, uno di loro è stato trovato in possesso dell’orologio e la catenina del fratello, quindi vennero arrestati: "Siamo sbalorditi, perdere un figlio a 45 anni ... Dobbiamo credere alla legge? Chiedo giustizia, non posso pensare di trovarmi davanti una persona così, come è accaduto in provincia di Bologna. Può avere uno sconto di pena una persona all'ergastolo?"

Maria, si fa le domande che in tanti in questi giorni si pongono: a Passalacqua sono stati attribuiti 4 omicidi, in Calabria tra il 1992 e il 1997, le sue vittime erano pastori o contadini. Oltre a quello di Mario Montaspro, con condanna a 24 anni di carcere, Salvatore Belmonte, 59 anni, a Marcellina; Vito Michele Resia, 72 anni e Francesco Picarelli, 65 anni, a Verbicaro. Avrebbe portato via pochi soldi, conigli o qualche arma, non c'era molto da rubare via nei casolari del cosentino.

Dalla semi-libertà alla Dozza

Nei paesetti dell'Appenino, si aggirava in sella a una bicicletta, come dicono alcuni testimoni. La mattina del 4 gennaio avrebbe sferrato due fendenti al 65enne nel cortile della sua casa di Tolè, frazione di Vergato. La vittima non lo ha riconosciuto, pare non lo avesse mai visto prima. Nonostante le due coltellate all'addome e al braccio, chiedendo aiuto all moglie, è riuscito a salvarsi. Durante la lotta ha strappato dal collo di Passalacqua una catena con un crocifisso, trovato ed esaminato dai Carabinieri che hanno raggiunto il presunto autore del tentato omicidio. La Procura ha emesso il fermo di indiziato di delitto, tenendo anche conto del pericolo di fuga del sospettato. Il 55enne ha ammesso il fatto con spontanee dichiarazioni. Arrestato dai Carabinieri, il suo arresto in carcere è stato convalidato. Interrogato dal Gi si è avvalso della facoltà di non rispondere.