L'addio commosso di Bologna al monsignor Ernesto Vecchi | VIDEO

Schietto e irruente, concreto e ironico. La città di Bologna saluta per l'ultima volta il monsignor Ernesto Vecchi in una cattedrale gremita, un vescovo-parroco molto amato dai bolognesi. Nel pomeriggio la salma sarà sepolta nel cimitero parrocchiale di San Matteo della Decima.

Il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato i funerali davanti ai fedeli e alle autorità presenti tra cui, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine, il sindaco Matteo Lepore, il suo predecessore Virginio Merola, l'assessore regionale Mauro Felicori, la consigliera regionale Marilena Pillati, la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini, l'onorevole Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia.

"Lui voleva che la predica fosse più corta delle tagliatelle. Mi perdonerà se sarò lungo – dice Zuppi all'inizio dell'omelia – ma non dobbiamo nasconderci che siamo confusi davanti all'assenza di chi c'era sempre. Forse la risposta che cerchiamo è nel vento, come canta qualcuno, (come canta Bob Dylan) l'artista che monsignor Vecchi fece esibire davanti al papa. Ciao Ernesto, anche da lassù continua a pregare per la tua Bologna, anzi per la tua Bulagna".