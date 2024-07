I funerali di Barbara Vitali, Il Volo: "Eri la nostra seconda mamma"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Barbara è stata la seconda mamma nei primi quindici anni della nostra vita professionale, ci ha accompagnato in tutti i viaggi, ci ha fatto crescere, ci ha resi gli uomini che siamo diventati. Non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo in questo momento. Oltre ad essere una grande amica e una grande professionista, ci ha insegnato cos'è la gentilezza, la generosità, la bontà, la professionalità. È stata il nostro angelo custode e continuerà a esserlo".

Con la voce rotta dall'emozione Gianluca Ginoble, affiancato dai colleghi de Il Volo Piero Barone e Ignazio Boschetto, ha ricordato al termine delle esequie, nella basilica di Santa Maria dei Servi la figura di Barbara Vitali, 54 anni, storica collaboratrice e road manager del trio, morta in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto una settimana fa nel bolognese, in uno scontro sulla Porrettana nel quale era morto sul colpo un uomo di 49 anni, lo steward Pietro Bervicato.

La commozione de Il Volo

In chiesa, in prima fila, c'era anche il manager del Volo, Michele Torpedine, di cui Barbara Vitali era il braccio destro da molti anni. "Non riesco a immaginare Barbara senza un sorriso, ed è questo il modo con cui la voglio ricordare sempre", ha aggiunto Ignazio.

"L'unica persona che avrebbe potuto scrivere un libro su di noi è Barbara, che ha dedicato la propria vita a 360 gradi alla sua professione. Lei - ha ricordato Piero - era brava a risolvere i nostri problemi, e ci ha insegnato a risolverli" Piero, Ignazio e Gianluca hanno omaggiato Barbara anche cantando durante la cerimonia funebre e 'scortando' poi il feretro sul sagrato, dove fra abbracci e lacrime sono risuonate le note di 'Angels', uno struggente e intenso brano di Robbie Williams. Nel pomeriggio, poi, seconda messa nella sua zona d'origine, l'Appennino, nella chiesa di Santa Maria Villiana di Gaggio Montano.