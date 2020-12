Furti a raffica nelle case: al palo ‘banda della Ferrovia’

Si arrampicavano dalle grondaie, forzavo le finestre e quindi facevano razzia negli appartamenti presi di mira, per lo più nella zona San Donanto-Massarenti. Almeno dieci i colpi dei quali la banda, che usava sempre lo stesso modus operandi, avrebbe messo a segno.

L'indagine

La banda è stata disarticolata nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dalla Squadra Mobile di Bologna che la sera di venerdì 27 novembre ha fermato quattro cittadini albanesi, mentre erano in procinto di partire. Il sodalizio è accusato di una lunga serie di furti pluriaggravati in abitazione, fanno sapere gli investigatori, spiegando che l’attività d’indagine -coordinata dalla magistratura bolognese e condotta dall’ufficio investigativo della Questura di Bologna ha permesso di raccogliere importanti elementi nei confronti della “Banda della Ferrovia”, così chiamata per le particolari modalità operative che si ripetevano seguendo una sorta di copione, in ordine alla commissione di 10 eventi colpi nella città di Bologna tra i mesi di ottobre e novembre.

San Donato-Massarenti le zone bersagliate dalla banda

Almeno una decina i furti in abitazione dei quali si sarebbe resa responsabile la 'Banda della Ferrovia', sgominata dalla polizia. Nel video le immagini dei furti in diretta, che mostrano i ladri arrampicarsi sulle grondaie dei palazzi presi di mira, nonchè le effrazioni di effettuate durante alcuni dei colpi messi a segno. San Donato-Massarenti le zone nelle quali agiva il gruppo.

(in aggiornamento)