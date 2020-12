Ville e bar nel mirino dei ladri. L'ultimo colpo in ordine di tempo è stato sventato questa notte dai carabinieri in via Decumana.

Da quanto si apprende, i militari hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di aver avvistato delle persone che stavano armeggiando davanti all’ingresso. Appresa la notizia, tre autoradio militari che stavano pattugliando il centro, favorite dall’assenza di traffico a seguito del cosiddetto “coprifuoco” notturno, hanno raggiunto il bar in una manciata di secondi, evitando la continuazione del reato da parte di una banda di ladri che era già riuscita a scardinare la serratura del pubblico esercizio. I malviventi sono riusciti a sfuggire alla cattura, dileguandosi a piedi per il quartiere.

Risale invece a ieri pomeriggio il blitz in una villa di Zola Predosa dove ignoti hanno tentato di fare irruzione . E’ successo alle ore 17:30 di ieri, quando l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna ha ricevuto la telefonata di un cittadino spaventato che chiedeva aiuto per la presenza di quattro balordi che si erano introdotti nel suo giardino, pianificando un’irruzione in casa. La richiesta di soccorso è stata comunicata a tutte le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale che in quel momento si trovavano nei paraggi per i consueti controlli del territorio. Alla vista dei militari che stavano arrivando, la banda di ladri ha desistito, dileguandosi per i campi adiacenti.

Altra villetta nel mirino dei ladri a Castiglione dei Pepoli dove un soggetto ha fatto irruzione per trafugare attrezzi da lavoro per un valore complessivo di circa 3000 euro. Nutrendo dei sospetti nei confronti di un soggetto già noto alle forze dell'ordine, i militari sono andati a cercarlo e quando lo hanno trovato gli hanno intimato di restituire la refurtiva e smetterla di rubare perché sicuri della sua colpevolezza. Nonostante l’estraneità ai fatti, inizialmente mostrata dall’uomo che sosteneva di essere innocente, ieri pomeriggio lo stesso, forse in preda ai sensi di colpa, si è rivolto ai militari restituendo quanto aveva rubato, assumendosi la responsabilità di quanto accaduto che gli è costato una denuncia per tentato furto aggravato.