Scippo sul bus 25A, giovane borseggiatrice bloccata dai passeggeri

Borseggio sul bus sventato dai passeggeri. E' accaduto ieri sulla linea 25A Tper, all'altezza di via Rizzoli. Nel mirino di una 22enne rom era finito un anziano.

Da quanto ricostruito dalla polizia, allertata dal conducente del mezzo, la malintenzionata e il pensionato erano saliti sul mezzo pubblico assieme. Dopo essersi diretti entrambi verso la macchinetta obliteratrice per timbrare i biglietti, la donna -con una mossa esperta e veloce- è riuscita a sfilare il portafogli dalla tasca dell'ignaro ultrasettantenne. Fortunatamente la scena non è passata inosservata ad alcuni viaggiatori, che non hanno esitato a intervenire, lanciando l'allarme e bloccando la 22enne, che già si era posizionato davanti alla porta, pronta a scendere dal bus alla prima fermata. L'autista, accortosi di quanto stava accadendo, ha così bloccato le uscite e avvisato la polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giovane - risultata gravata di numerosi precedenti specifici e di un divieto di ritorno in città emesso dal questore di Bologna - è stata arrestata .