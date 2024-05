Ruba al supermercato poi aggredisce una donna: arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo del 1996, straniero e con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato nella mattinata di venerdì 24 maggio.

La chiamata alla polizia è arrivata attorno alle ore 11 da un addetto alla sicurezza del supermercato Lidl di via Larga. Motivo della telefonata, l’aggressione ad una donna avvenuta nel parcheggio del punto vendita. La ragazza, anche lei straniera e nata nel 1995, ha raccontato di essere stata avvicinata un uomo che prima le ha chiesto dei soldi e poi l’ha aggredita con un calcio, colpendola peraltro su una gamba su cui la donna aveva già avuto problemi in passato. La ragazza è riuscita ad allontanarsi e a rifugiarsi all’interno del supermercato, da dove l’addetto alla sicurezza ha chiamato la polizia.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno individuato il presunto aggressore poco distante mentre beveva una birra. Peraltro, il manager del punto vendita ha raccontato che l’uomo, quella stessa mattina, aveva rubato alcune bottiglie di birra dal negozio. Per questo, l’aggressore è stato arrestato per tentata rapina e giudicato in processo per direttissima. Inoltre, è stato denunciato per il furto delle bottiglie di birra e sanzionato per ubriachezza molesta.