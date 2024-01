Tentato furto colto in flagrante: due arresti

Lui irregolare sul territorio italiano e con diversi precedenti; lei con alle spalle alcuni reati contro il patrimonio oltre che un divieto di dimora a Bologna: questo l’identikit di due stranieri arrestati dalla polizia in flagranza di reato per un furto tentato in zona Bolognina.

Gli agenti si sono recati in piazza dell’Unità in seguito ad una telefonata da parte del proprietario di un’auto che era appena stata rubata. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una ragazza del 2001 e un uomo del ’90, entrambi stranieri, intenti a frugare all’interno del veicolo. L’uomo, alla vista delle forze dell’ordine, si è subito allontanato, mentre la donna è stata immediatamente bloccata dagli agenti. Fermato anche il trentenne, i due presunti ladri sono stati portati in questura e identificati dalla polizia: dagli accertamenti è emerso che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale e a suo carico gravavano diversi precedenti per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre a carico della donna risultavano reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre ad un divieto di dimora e di ritorno ancora in atto nel comune di Bologna