Grave incidente sulla Futa, moto finisce fuori strada: 51enne grave

Grave incidente nel pomeriggio di domenica 5 maggio sulla Futa, in via Sabbioni a Barbarolo di Loiano. B.S., un uomo di 51 anni, ha perso il controllo della sua moto, ha sbandato ed è uscendo di strada. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente, nel quale non sono intervenuti altri mezzi. Sul posto sono arrivati personale del 118, l’elissoccorso e il paziente è stato portato in codice 3, quindi in gravi condizioni, all’ospedale Maggiore. Il 51enne, infatti, aveva riportato diverse fratture. Al momento è in prognosi riservata ed è ricoverato in Rianimazione.

Gli altri gravi incidenti stradali del 2024

Quello del 51enne non è certo l'unico episodio di questo genere avvenuto sulle strade del territorio bolognese dell'ultimo periodo. Il 1 maggio ha perso la vita a Monzuno, Debora Natali, 33 anni, la sorella 18enne è ancora ricoverata all'ospedale Maggiore in prognosi riservata. Il 30 aprile, nel primo pomeriggio, un centauro è deceduto in via Nazionale, località Zula, a Pianoro. A pochi giorni dal tragico schianto che è costato la vita al giovane Manuel Bedonni. Prima di loro altre undici le vittime sulle strade bolognesi dall'inizio di quest'anno. Tra loro Angelo Russo - 48enne morto a Sant'Agata Bolognese in un incidente tra due automobili - e la 73enne Lidia Borghesani, coinvolta in un incidente a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto. Prima di lei si era spento in ospedale anche Marcello Falconi, camionista di 51 anni rimasto gravemente ferito in uno schianto tra camion lungo la tangenziale di Bologna avvenuto il 28 febbraio scorso.

Ma a morire sull’asfalto sono anche i giovani come Raul Zanoni, 19enne modenese, che si è fatalmente scontrato contro un furgone mentre viaggiava in auto sulla via Emilia. Appena una settimana prima aveva perso la vita Riccardo Maestri, 57 anni, in sella a uno scooter in via Enrico Mattei. Meno di dieci giorni prima, invece, Daniele Caradio, 43 anni e carabiniere dell'Arma di Bologna, è morto in sella alla sua Ducati. Fatale l'impatto frontale contro un'auto sulla San Vitale, a Canaletti di Budrio.