Giulia e Alessia, commozione e raccoglimento: aperta la camera ardente | VIDEO

Per l'ultimo saluto a Alessia e Giulia, morte travolte da un treno alla stazione di riccione lo scorso weekend, la famiglia ha scelto una funzione pubblica. La cerimonia funebre avrà luogo oggi venerdì 5 agosto 2022 alle ore 10:30 nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio, in via XXI ottobre 1944 n. 4/2 a Castenaso. Dalle 8:00, nella grande chiesa parrocchiale, è stata aperta la camera ardente.

Assieme a tutta la città e all'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Carlo Gubellini, saranno presenti i rappresentanti della Prefettura di Bologna, della Questura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e della Città Metropolitana. Parteciperanno anche la Questura di Rimini e la Sindaca di Riccione.

Al termine della messa, Giulia e Alessia saranno accompagnate al cimitero comunale, nella stessa via XXI ottobre.