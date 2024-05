Non solo la nota pizzeria sotto le torri. Tutti i traffici di Vitolo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Attraverso i familiari e una rete di prestanome gestiva una galassia di imprese e locali, tra cui la nota “Pizzeria Due Torri” nel cuore di Bologna. È questo, per i pm della Dda di Bologna, il modo in cui si muoveva nel mondo degli affari Gaetano Vitolo. L'imprenditore, 70 anni, è residente a Bologna ma è originario di Nocera Inferiore, nel Salernitano, dov'è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. L'uomo è finito al centro di un'indagine, coordinata dai pm della Dda felsinea e il giudice per le indagini preliminari ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare a suo carico per estorsione, usura e intestazione fittizia di attività commerciali.

Oltre a lui, anche altre 15 persone – tra familiari e collaboratori, la maggior parte originaria di Nocera Inferiore, più un bolognese, un milanese, un napoletano e un tunisino - sono indagate a vario titolo nell’inchiesta bolognese. Le Fiamme Gialle hanno anche sequestrato beni per 2 milioni di euro tra quote sociali, compendi aziendali, immobili e altre utilità. Tra questi, anche i redditi che l’imprenditore percepiva dall'affitto d'azienda della nota pizzeria sotto le Due Torri. In pratica, l’attività resterà aperta ma da oggi gli incassi, invece di andare a Vitolo, saranno ora nelle mani di un amministratore giudiziario.

"Tutti gli episodi contestati risalgono a un periodo che va dal 2015 al 2020", ricorda il difensore di Vitolo, l'avvocato Matteo Murgo, che preannuncia un ricorso al Tribunale della Libertà di Bologna davanti al quale intende "impugnare sia la misura cautelare emessa nei confronti dell' assistito, che tra l'altro ha compiuto 70 anni, sia i sequestri disposti a carico suo e dei familiari".

Le intestazioni fittizie per eludere le indagini antimafia

Il nome di Gaetano Vitolo compare per la prima volta nelle indagini sulla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo negli anni Ottanta. Trasferitosi a Bologna, non ha perso i legami con la Campania e per gli inquirenti al momento sarebbe vicino al clan Marinello-Pignataro. L’imprenditore salernitano ha anche alle spalle alcuni precedenti penali e misure di prevenzione, tra i quali una misura della sorveglianza speciale emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore “poiché indiziato di appartenere a organizzazioni mafiose di tipo camorristico”, ha specificato la Gdf. In questo caso, tuttavia, non gli è stata contestata l'aggravante del metodo mafioso.

I locali nel centro di Bologna e in Campania

Oltre alla “Pizzeria Due Torri” all’inizio di Strada Maggiore, intestata per un periodo a un prestanome e poi alla figlia e alla moglie di Vitolo, nella galassia dell’imprenditore c’erano anche altri locali. Pure “Pizza, Panini e Sfizi” in via Matteotti - locale intestato formalmente prima a un cittadino egiziano, poi a un altra persona - era riconducibile al 70enne.

Le attività, da quanto emerge dalle carte dell’inchiesta, tuttavia non si limitavano alla provincia di Bologna. In Campania, infatti, i tentacoli di Vitolo si estendevano su una pizzeria da asporto a Nocera, intestata a un’altra persona che aveva “mantenuto su di sé fittiziamente l'attribuzione e utilizzo dell'anzidetto complesso aziendale, pur venendo lo stesso gestito di fatto da quest'ultimo, operando quale affittuario” ma in realtà era una testa di legno. Stesso copione anche con la società Integra Servizi Srl, con sede legale a Bologna, di cui formalmente risultava titolare il figlio dell’imprenditore.

Gli immobili

Oltre alle attività, risultavano nella disponibilità di Vitolo anche un immobile in via Silvani, uno in via del Rondone e uno in via Augusto Righi a Bologna e proprietà a Nocera Inferiore. Tra i beni riconducibili al 70enne, anche una polizza assicurativa da 200mila euro, una Range Rover Evoque e una Mercedes Classe A.

Le minacce a chi non pagava

Vitolo è stato indagato anche per aver prestato ad “una persona che versava in stato di bisogno” 2700 euro “a tassi usurari” e con “una maggiorazione del 133,33%”, “pretendendo in garanzia una catenina d’oro della madre”. A un altro malcapitato, poi, il 70enne avrebbe prestato 1000 euro pretendendone la restituzione entro tre giorni “con una maggiorazione di 100 euro e dunque applicando un tasso dell’1.216,54%”. In un terzo caso, tra maggio e luglio 2020, l’uomo a fronte di un prestito di 12.000 euro avrebbe preteso interessi per 7.500 euro, pari al 250%. Stesso copione anche in altri due casi, documentati dalle Fiamme Gialle. Se poi la vittima non pagava puntualmente, scattavano le minacce. “Voi dovete smetterla, altrimenti vi mando all’ospedale”, gridava l’uomo a dei debitori che in ritardo con i pagamenti, minacciandolo di morte. Frasi come “lo metto appeso”, “gli rompo la testa” e “gli schiatto” sarebbero state all'ordiend el giorno. Non solo. Il 70enne, da quanto è emerso dalle intercettazioni, avrebbe minacciato anche i proprietari di un immobile a Nocera Inferiore per acquistarlo addirittura “sotto il suo stesso valore di mercato”.