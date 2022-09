"Vengo in Italia e ti ammazzo": si presenta a casa della ex, ad attenderlo i militari

Altro episodio di violenza domestica. Stavolta a Galliera dove un 25enne di origini straniere e residente all'estero, indagato per atti persecutori all’indirizzo dell’ex moglie, è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Bologna su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il tutto è iniziato tre settimane fa, quando il 25enne telefona alla sua ex moglie, 24enne italiana, anticipandole, come da accordi legali, che sarebbe venuto in Italia a fine settembre per passare del tempo con la figlioletta nata dalla loro relazione e dopo la separazione affidata in via esclusiva alla madre. La telefonata avrebbe però preso una brutta piega quando il siriano viene a sapere che la donna ha al momento una relazione sentimentale con un altro uomo dal quale aspetta anche un bambino, motivo per cui preferiva non vederlo. A questo punto avrebbe perso le staffe e dopo aver minacciato di morte la donna la informa che sarebbe venuto in Italia per ammazzare lei, prendersi la figlia e portarla con sé all’estero.

La donna, molto impaurita si è così rivolta ai Carabinieri che hanno avviato le indagini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna. Ritenendo concreto il pericolo che lo straniero venisse realmente in Italia è stata richiesta, e successivamente disposta la misura della custodia cautelare in carcere, facendo sì che quando il siriano si è presentato a casa dell’ex moglie, trovasse i Carabinieri ad arrestarlo. Al momento si trova detenuto alla Dozza.