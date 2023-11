Garisenda, conclusa la relazione del comitato tecnico-scientifico

Nel pomeriggio è arrivata sulla scrivania del sindaco Matteo Lepore la relazione tecnica relativa alla Garisenda. A renderlo noto è lo stesso Comune di Bologna, che in un comunicato scrive: “Nella sostanza, a una prima lettura, si tratta di una lunga cronistoria delle attività svolte dal Comitato in questi anni e vengono confermati gli elementi emersi nelle scorse settimane rispetto ai quali il Comune si è già attivato predisponendo il Piano di Protezione civile e stanziando 4,7 milioni di euro per la realizzazione della struttura per la messa in sicurezza dell’area in attesa della realizzazione della struttura di contenimento”.

Nessuna indicazione, però, su consolidamento e restauro della torre: “Nella relazione non parrebbero emergere indicazioni precise rispetto alle modalità con le quali intervenire sia dal punto di vista del consolidamento strutturale che del restauro”. Pertanto, “nei prossimi giorni si insedierà il Comitato per il Restauro della Garisenda coordinato dall’architetto Raffaela Bruni”.