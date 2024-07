QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Da stella del calcio a uomo di fiducia della mala romana e del clan di camorra D’amico Mazzarella. È questa, per la Dda di Roma, la parabola che avrebbe percorso l’ex stella rossoblù Giorgio Bresciani, molto amato a Bologna per aver segnato il gol che nel 1996 ha riportato la squadra in serie A.

Il suo nome è uno dei 57 indicati nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip di Roma, Emanuele Attura, che tuttavia non ha ritenuto ci siano esigenze cautelari a suo carico. In seno alla maxi-inchiesta romana, sono invece finite in carcere altre 18 persone residenti in tutta Italia. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere con l’aggravante mafiosa finalizzata alle estorsioni, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio, autoriciclaggio e armi. Sequestrati anche beni per un valore complessivo di oltre 131 milioni di euro.

Dalle oltre 300 pagine della misura emergono con chiarezza attività e ruoli che negli ultimi anni l’ex calciatore avrebbe ricoperto in qualità di referente della “centrale del riciclaggio” creata nella Capitale per ripulire i soldi di camorra e 'ndrangheta.

"Dorsale della centrale di riciclaggio”

Per il Gip era Bresciani, insieme ad altri due indagati, Andrea Salsiccia e il produttore musicale Daniele Muscariello, a costituire “la dorsale principale della centrale di riciclaggio”, attraverso la quale sarebbero transitati fiumi di denaro sporco, che poi venivano ripuliti investendo in società che operavano in diversi settori, tra cui quello degli idrocarburi e quello dello spettacolo. Operazioni che sarebbero avvenute attraverso società “cartiere” intestate a prestanome, con l’aiuto di professionisti e imprenditori compiacenti.

Dalle indagini avviate nel 2018 è emersa l’esistenza di due distinti gruppi criminali. A coordinare le attività del primo erano Antonio e Massimo Nicoletti, i figli di Enrico, lo storico cassiere della banda della Magliana. Del secondo gruppo che faceva riferimento al clan D’Amico Mazzarella, invece, faceva parte Vincenzo Senese, primogenito del boss Michele, detto "o pazz", oltre a Salvatore D’Amico, detto ’o pirata’, e Roberto Macori, ritenuto legato alla "destra eversiva romana" e poi divenuto il referente del clan calabrese Morabito Mancuso.

Volto pulito

L’organizzazione attraverso “una complessa rete di società ‘cartiere’” riciclava o rimpiegava “denaro contante, per centinaia di migliaia di euro, proveniente dalle attività illecite del clan prevalentemente attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con relativo incasso dell'Iva non versata”.

In questo meccanismo, per gli inquirenti, si inseriva Bresciani come 'volto pulito' dell’organizzazione che “lavorava” per il produttore musicale Daniele Muscariello. Quest’ultimo sarebbe stato il “referente” del boss Salvatore D’Amico e suo “braccio destro per tutto ciò che veniva fatto a Roma” dal clan, dal recupero crediti, alle frodi con gli idrocarburi e con l’Iva.

Come schermo per le attività illegali venivano utilizzate diverse società “filtro”, che sarebbero al centro di un giro di false fatturazioni.

Bresciani, in particolare, sarebbe stato coinvolto in “truffe per l'intermediazione della manodopera” e i boss stavano pensando di farlo entrare anche nelle “frodi dei petroli".

Bresciani “molto capace” ma “da controllare”

Senza sapere di essere intercettati, alcuni degli indagati definiscono l’ex calciatore “molto capace” ma da “controllare” dal punto di vista comportamentale, perché avrebbe avuto una gestione non chiara delle somme da riciclare. Dopo aver preso le redini dell’attività da Andrea Salsiccia, arrestato nel 2018, per gli inquirenti sarebbe stato lui a portare avanti “l'attività di riciclaggio del denaro del clan”, ai quali doveva restituire i capitali ripuliti. Operazione che a più riprese ha provocato malumori e contestazioni per cifre consistenti – fino a 500mila euro – che non sarebbero state rese ai boss nei tempi dovuti.

Le precedenti inchieste delle Procure di Imperia e Bologna

Non è la prima volta che l'ex calciatore finisce sotto inchiesta. Bresciani è stato anche arrestato nel 2016 nell'ambito di un'indagine della Procura di Imperia sulla vendita sotto costo di un immobile ex 'Enaip' appartenente alla società patrimoniale del Comune di Ventimiglia, Civitas. L'ex calciatore era anche finito nel 2008 ai domiciliari per una presunta truffa all'Unione Europea: il processo si è concluso nel 2015 con l'assoluzione.