Giulia e Alessia morte sui binari: fissata la data dei funerali a Castenaso

Si celebreranno domani venerdì 5 agosto 2022 alle ore 10:30 i funerali di Giulia e Alessia Pisanu, le sorelle di Castenaso morte investite da un treno mentre rientravano da Riccione. La riserva è stata sciolta dopo il nulla osta conferito dall'autorità giudiziaria, che nel frattempo sta indagando per chiarire la dinamica dell'accaduto in quella terribile mattina del 31 luglio scorso. Poco prima dell'inizio delle esequie, che si terranno nella chiesa della Madonna del buon consiglio di via XXI ottobre, dalle ore 8 si terrà la camera ardente per dare l'ultimo saluto alle due ragazze.

Per volere stesso della famiglia, peraltro chiusa nel riserbo e nel dolore, i funerali avranno luogo in forma aperta, e per questo in comune già si stanno studiando le forme migliori per permettere la celebrazione dell'evento in sicurezza.

Giulia e Alessia: il punto sulle indagini

Dalla procura riminese non viene esclusa alcuna ipotesi, ma al momento non figurano nomi nel registro degli indagati. Anche se la pm lavorerà per ricostruire la vicenda nel modo più dettagliato e preciso possibile. In particolare si cercherà di fare luce sulle ultime ore delle ragazze, non ultimo il dettaglio del furto della borsa subito da una delle due.

Intanto, la mamma delle ragazze è tornata dalla Romania e alla stampa ha detto: "Erano due ragazze molto responsabili, non mi spiego, sono devastata da un dolore immenso e credo che le parole non possano descrivere ciò che provo dentro al cuore". La donna e il marito si erano infatti separati da circa un anno e al momento della tragedia la signora si trovava a Bacau, insieme alla madre.

La comunità di Castenaso stretta intorno alla famiglia

La comunità del bolognese è attonita, stravolta dalla notizia della morte di Giulia e Alessia. Come raccontato nel nostro 'viaggio' a Madonna di Castenaso. "Anche noi siamo di Castenaso, la notizia ci ha distrutto. Sono brava gente, non si meritavano questo”. Dice una donna a BolognaToday. Un costante viavai davanti al cancello della casa dimostra la vicinanza della comunità alla famiglia.