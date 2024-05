Biglietti falsificati per entrare al Gp di Imola per oltre 200mila euro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Biglietti falsi per il Gran Premio di Imola. Li hanno acquistati almeno 1300 persone che domenica 19 maggio sono andati in Romagna per assistere alla gara automobilistica. Una truffa che, secondo la Guardia di Finanza che sta indagando sulla vicenda, vale almeno 200mila euro.

Nella maggior parte dei casi si è trattato di biglietti acquistati a prezzo ridotto - categoria under 12 anni - modificati graficamente in biglietti a prezzo intero per poi essere rivenduti, tramite portali di secondary ticketing, a ignari acquirenti che, vista l’età, evidentemente non avevano diritto alla riduzione.

Chi era in possesso di uno di questi biglietti modificati non è potuto entrare nell’autodromo, se non dopo aver comprato un secondo ticket in loco. Le indagini stanno cercando di verificare chi siano i promotori del meccanismo.

Merchandising e gadget non a norma

All’autodromo di Imola sono anche stati sequestrati oltre 5.500 articoli di bigiotteria, elettronica e cancelleria che non riportavano il marchio Ce. Il venditore, di origine pakistana, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Bologna per violazioni previste dal Codice del Consumo.

Sono anche state contestate violazioni amministrative relative ai divieti previsti dalle ordinanze del Sindaco di Imola in occasione del Gran Premio. In particolare, è stata bloccata la vendita di quasi 500 gadget abusivi e la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine.