Maltempo a nord di Bologna chicchi di grandine “grandi come noci” | VIDEO

Una pioggia improvvisa ha colpito Bologna attorno alle ore 19.40. Il cielo nero e i fulmini facevano presagire un temporale, ma certamente la grandinata è stata inaspettata. Specialmente nella parte nord della città i chicchi di grandine raggiungevano dimensioni considerevoli, “grandi come noci” a detta di alcuni passanti in zona Pescarola. L’improvvisa sfuriata ha causato diversi disagi al trasporto ferroviario e a quello su strada: alcuni alberi sono caduti sui binari causando dei ritardi ai treni, mentre per le strade della città – oltre alle pozzanghere – molti semafori si sono spenti per un presunto cortocircuito. Le immagini che qui riportiamo provengono dal campo sportivo Pizzoli in zona Pescarola e da un’abitazione a Trebbo.