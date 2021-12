Vaccini covid: inaugura l'hub in fiera, macinerà oltre 3mila dosi al giorno. "Picchi prenotazioni, servono strutture adatte" | VIDEO

Il covid torna a rialzare la cresta. Contagi e incidenza in aumento nelle ultime settimane nel territorio metropolitano di Bologna, come nell'intera regione Emilia Romagna. Si accelera dunque sulla campagna vaccinale, ritenuta da ausl e amministrazione la chiave di volta per arginare l'epidemia.

Tra le iniziative in campo, oggi, l'Inaugurazione di un nuovo hub dedicato alle somministrazioni dei vaccini anti covid. Si trova in Fiera, allestito presso il padiglione, l'ingresso è da viale Alado Moro. Il nuovo punto vaccini sarà operativo a partire dal prossimo lunedì 6 dicembre.

Alla cerimonia di inaugurazione odierna Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute e Paolo Bordon direttore generale Ausl Bologna. Proprio quest'ultimo ha rimarcato che il nuovo hub macinerà vaccinazioni al ritmo di 3mila al giorno. "E' un luogo ben attrezzato e molto adeguato", ha spiegato il DG, dove le attività iniziano oggi con l'inoculazione dei vaccini per i forze dell'ordine e operatori sanitari. Dal lunedì sarà aperto invece a tutti gli altri cittadini.

"Sarà un punto di riferimento per i prossimi tre mesi"- ha rimarcato Bordon -" perchè lì concentreremo la maggior parte dei vaccini che saranno fatti nella nostra area metropolitana". Luogo indispensabile per stare dietro alle tante prenotazioni di questi giorni - garantisce il direttore generale Ausl - aggiungendo che "si sono registrati picchi fino a 40mila prenotazioni al giorno. Ci stiamo assestando mediamente sui oltre 10 mila prenotazioni al giorno. Sono numeri incoraggianti che però richiedono luoghi adatti a sostenere questi ritmi", come appunto il nuovo hub in fiera, chiosa Bordon.