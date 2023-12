Incendio a Casalfiumanese: a fuoco capanno agricolo

Vigili del fuoco in azione nella giornata di Santo Stefano a causa di un incendio scoppiato a Valsanterno, nel Comune di Casalfiumanese.

E' successo in mattinata, intorno alle 10.30 quando un capanno agricolo ha preso fuoco, per cause ancora al vaglio. Le fiamme si sono propagate e il rogo - a causa del forte vento - si è esteso anche alle sterpaglie limitrofe.

Sul luogo sono intervenute due squadre di caschi rossi del distaccamento di Imola che in breve hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Fortunatamente nell'incendio non è rimasta coinvolta nessuna persona.