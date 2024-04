Il padre di Ilaria Salis sarà al Monte Sole per il 25 aprile

Il 25 aprile arriverà sul palco del Pratone al Monte Sole anche Roberto Salis, padre di Ilaria, detenuta in condizioni degradanti in Ungheria. A dare l'annuncio sono stati gli organizzatori di '25 Aprile Monte Sole - Marzabotto Percorsi Antifascisti'.

Il perchè di questo invito

Gli organizzatori hanno fatto sapere ceh il loro obiettivo è quello di "fare sentire il nostro supporto e la nostra comprensione non è solo una questione di solidarietà ma è anche un atto di resistenza all'ingiustizia, alla tortura, all'illegalità, al potere indiscriminato dello stato-nazione. Il rispetto dei diritti umani e la giustizia sociale possono essere realizzati solo attraverso principi di internazionalità, universalità e interdipendenza". "La nostra pietà per loro significhi che tutti gli uomini e le donne sappiano vigilare perché mai più il Nazifascismo risorga", hanno aggiunto.

Chi è Ilaria Salis e perchè è detenuta in Ungheria

Dal febbraio 2023 Ilaria Salis, insegnate 39enne di Monza, è in carcere in Ungheria. È accusata di aver aggredito due uomini a Budapest. Ilaria avrebbe causato ai due uomini alcune lesioni, ma i due non avrebbero sporto denuncia. Quello della 39enne, che ha partecipato ad un’udienza a suo carico con mani e piedi legati da catene e manette, è diventato un caso internazionale. Anche le condizioni in cui è detenuta, come hanno denunciato anche i familiari, violano i diritti fondamentali.

La candidatura di Ilaria Salis alle europee

L’insegnante 39enne è stata candidata alle elezioni europee da Alleanza Verdi e Sinistra. Se venisse eletta e l'Ungheria opporsi alla scarcerazione "il governo italiano in primis e l'Ue dovrebbero insorgere per la difesa dei diritti civili – ha detto il padre in un’intervista a Repubblica - . Se l'Ungheria dovesse opporsi alla scarcerazione sarebbe una chiara ammissione che il processo è un processo politico e che non cerca di comminare una pena per i reati effettivamente commessi ma serve semplicemente al governo per dimostrare al suo interno la propria autorevolezza". "Ilaria - prosegue - ritiene di avere il diritto ad un processo giusto che le consenta inequivocabilmente di dimostrare la sua innocenza. La candidatura è la strada più veloce per riuscire a completare l'iter processuale ed avere lo stesso trattamento riservato a Gabriele Marchesi dalla corte d'Appello di Milano, che non è stato estradato in Ungheria, date le condizioni delle carceri ungheresi".