L'incidente mortale si trasforma in omicidio: arrestato il conducente

Quello che in un primo momento è stato considerato un incidente mortale, potrebbe avere risvolti oscuri. A perdere la vita, la mattina di domenica 17 settembre sulla A13 nel territorio di Bologna, il passeggero di una Renault, Ilir Dervashi, cittadino albanese di 47 anni, mentre è il conducente, Miri Gurra, connazionale 34enne è rimasto illeso.

Come riferisce oggi il Resto del Carlino, gli agenti della Polstrada hanno notato delle ferite all'addome di Dervashi non riconducibili allo schianto. I fendenti potrebbero essere stati inferti probabilmente con un cacciavite.

Gurra, con piccoli precedenti come la vittima, è stato arrestato per omicidio, anche se non ha risposto agli inquirenti.

Si ipotizza una lite all'interno dell'auto e il Gurra, dopo aver sferrato i colpi mortali, potrebbe aver perso il controllo dell'auto, tamponando un altro mezzo e finendo fuori strada. Dopo l'intervento del pm di turno, le indagini sono passate alla Squadra mobile.

Un altro caso spinoso è quello della morte di Antonio Vilardi, medico ortopedico di 41 anni, avvenuta a Imola la notte tra venerdì e sabato. La moto Ducati sulla quale viaggiava è stata tamponata da un Mazda, guidato da un 24enne risultato positivo all'alcol test, poi arrestato.

L’udienza di convalida si è tenuta nella mattina di lunedì 18 settembre e rimesso in libertà.

Notizia in aggiornamento