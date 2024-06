Imam della Bolognina sul web dice che "Hamas è la mano di Allah", FdI chiede di espellerlo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due interrogazioni parlamentari per fare luce sulle attività del centro islamico Iqraa di via Jacopo di Paolo, in Bolognina e sulla predicazione del suo imam, il pakistano Zulfiqar Khan. Le ha presentate Fratelli d’Italia al Senato, grazie al senatore Marco Lisei, e alla Camera grazie alla deputata Sara Kelany.

Ad attirare l’attenzione del partito di Giorgia Meloni e non solo sono stati i contenuti anti israeliani, con tanto di plausi ad Hamas ed Hezbollah, riportati nei sermoni dell’imam. Parole accese, che ora sono al vaglio del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e delle forze dell’ordine.

Tanti di quei discorsi Zulfiqar Khan li ha postati anche sul profilo del centro islamico Iqraa su Facebook, dalla quale attacca non solo i Paesi occidentali, allineati con Israele e Stati Uniti, ma rivendica anche di essere il detentore del vero cammino di fede. E contesta l’Ucoii per le sue posizioni e scelte religiose.

"Il castigo che viene da Allah"

"Quel castigo che stiamo aspettando viene da parte di Allah, con le mani di Hamas e Hezbollah”, è una delle frasi controverse dell’imam, che non teme di essere chiamato “estremista” perché per lui “vuole dire seguire i fondamenti", sono alcune delle parole dell’imam.

Online l’imam, che a marzo scorso è stato anche ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo La Zanzara su Radio24, non ha risparmiato attacchi agli Stati Uniti, all’Unione Europea e Israele. Il 26 aprile il leader religioso dedica un video sermone agli “Stati Uniti e ai loro schiavi”. "Coloro che si schierano con Israele e l’America faranno una brutta fine", dice in un intervento online a febbraio e l’invito, reso più esplicito sempre ad aprile, è a "perpetrare la jihad contro questi bugiardi, questi assassini" che governano a Washington e Gerusalemme. Il 16 aprile definisce invece il Re di Giordania "infedele" per le sue posizioni sul conflitto tra Israele e Palestina.

Biden e Netanyahu "due corna di Satana"

Per l’imam il presidente statunitense Joe Biden e il premier israeliano Netanyahu sono le "due corna di Satana. Gli attacchi al governo americano vanno oltre, tanto che l’imam non esita a definirli “pedofili”, “miscredenti e negatori della verità” e invoca su tutti quelli che tradiscono i dettami del Corano “un castigo doloroso”. A inizio giugno, invece, parla di “genocidio” perpetrato da “popoli che seminano la corruzione e sono arroganti nel mondo”.