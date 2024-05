Aveva 58 chili di droga in garage a Bologna: arrestato imprenditore trentenne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Quasi 58 chili di droga, tra hashish e marijuana, nascosti in un garage in una traversa di via San Donato. Erano di un imprenditore italiano sulla trentina, incensurato, che è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Un "pesce grosso" del narcotraffico

L’uomo è stato fermato sotto casa mentre era alla guida della sua auto. All’arrivo dei militari, ha si è agitato e ha cercato di prendere tempo, ma dopo poco ha ammesso le sue responsabilità. Il trentenne ha prima consegnato lo zaino che aveva con sé, con dentro con alcuni grammi di hashish, poi ha detto di avere altra droga in casa, per un totale di circa 20 grammi. Una versione che non ha convinto i carabinieri, che stavano cercando non un comune spacciatore di strada, ma un “pesce grosso” del narcotraffico.

Quasi 98mila euro in contanti nell'armadio

E questo è il quadro che è emerso quando i militari sono arrivati a casa dell’uomo: hanno trovato quasi 98mila euro in contanti nascosti nell’armadio della stanza da letto. Non solo. Durante il controllo i militari hanno trovato anche alcuni mazzi di chiavi e alcuni messaggi sul cellulare riconducibili a spedizioni sospette. Uno in particolare faceva riferimento ad un fermo deposito nella sede di una compagnia di trasporti internazionale. Le chiavi, invece, aprivano un garage in una traversa di via San Donato dov’è stata trovata la droga. Il trentenne è stato arrestato e ora si trova nel carcere della Dozza.