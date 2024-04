Scoppia incendio in mansarda, pensionato in ospedale | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Questa mattina un incendio è divampato nel sottotetto di una palazzina al numero 5 di via della Pace, a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. Intorno alle 7.40, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che si sono sviluppate nel bagno del piccolo appartamento, dove abitava un pensionato. L'anziano è solito fumare, ma i vigili del fuoco stanno ancora cercando di capire da dove sia partito il rogo che hanno spento in alcuni minuti.

Il pensionato ha riportato una intossicazione da fumo ed è stato portato in ospedale per accertamenti in condizioni di media gravità. All'interno del sottotetto, mobili e suppellettili sono stati danneggiati. Gli altri appartamenti, fortunatamente, non sono stati interessati dall'incendio.