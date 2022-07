Incendio in centro: "Un botto, poi il fumo e l'aria irrespirabile. Ho preso i documenti e sono scappata"

Spavento e disagi per i residenti di via Sant'Isaia ieri dopo che intorno alle 19 un incendio è divampato in un condominio, al civico 60. Chiusa al traffico la zona, fino alle 23 circa. Ancora in via di ricostruzione le cause del rogo, partito da un sottotetto . Per domarlo i vigili del fuoco sono stati impegnati fino a tarda serata. In condizioni provanti. Tra le temperature proibitive e il calore sprigionato dalle fiamme, si sono inerpicati sui tetti. E così su e giù per diverse ore.

Le testimonianze

Da quanto si apprende, le fiamme sono divampate intorno alle 18.45. Prima uno scoppio, poi il fumo, copioso, levarsi dal tetto del piccolo condominio, che si appoggia a due palazzine adiacenti. Proprio dal sottotetto sarebbe partito il rogo. Per accedervi i caschi rossi, intervenuti subito sul luogo, hanno dovuto lavorare non poco.

"Lavorano da oltre un'ora. Io ero in casa , ho sentito uno scoppio. Mi sono affacciata dalla finestra poco dopo e ho visto della gente in strada che guardava in alto. Poi mi ha raggiunto un forte odore e ho capito, anche se non riuscivo a vedere il fumo dalla mia finestra. Mi sono rivestita in fretta e sono scappata in strada non sapendo cosa fosse accaduto".

La stessa reazione che ha avuto una giovane lavoratrice, residente qualche civico più in là, che era al pc quando ha sentito un botto. "A me gli incendi fanno paura. Non sai mai come possano progredire. Se possa scoppiare qualcosa. Ho preso i documenti in fretta e furia e me ne sono andata". Le fa eco un altro residente della via: "Ho dovuto uscire di casa dopo un po' perchè il fumo è entrato dentro anche da noi che abitiamo nella palazzina più in su. Non si stava, si faceva fatica a respirare".

Odore pungente e fumo in tutta la zona

In effetti un odore acre e pungente ha pervaso tutta la zona. La puzza e il fumo erano percepibili anche a distanza dalla via interessata. Via che solo due anni prima, fatalmente nello stesso periodo, era stata teatro di un altro vasto incendio. In quella circostanza purtroppo una persona perse la vita.

Ieri per fortuna il rogo non ha provocato feriti. Sul posto sono giunti come da prassi i sanitari del 118, ma in via precauzionale. Ora si resta in attesa di capire cosa sia accaduto e contare i danni.