Camion a fuoco in Porta San Vitale: “Temo atto volontario” | FOTO e VIDEO

Un’alta colonna di fumo nero si è alzata da un camion che ha preso fuoco in zona San Vitale. Intorno alle ore 20 una chiamata ha avvertito i Vigili del Fuoco, i quali si sono recati prontamente sul luogo per spegnere le fiamme. Nel vano di carico del camion, parcheggiato in via Beniamino Andreatta, erano presenti una lavatrice, un frigorifero e altri complementi d’arredo che il proprietario avrebbe portato in Tunisia.

“Avevo comprato già il biglietto” – racconta l’uomo – erano tutti oggetti destinati alla mia famiglia”. La Polizia, presente sul luogo, per il momento segue la pista dell’accidentalità, sostenuta dalla presenza di alcuni elettrodomestici all’interno del camion. “Ma non è un caso – commenta invece il proprietario del veicolo – ce l’ho da diciotto anni e non ha mai avuto problemi. L’ultima revisione l’abbiamo fatta meno di tre settimane fa. Sono passato davanti al camion mezz’ora prima che mi avvisassero ed era tutto normale”. L’uomo, di origine straniera, sospetta si sia trattato di un gesto doloso: “Temo che dietro il rogo ci sia la mano di un uomo con cui avevo un piccolo debito, l’ultima volta che l’ho incontrato mi ha detto ‘vedrai cosa ti succede’”.