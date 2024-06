Scivola e cade lungo la Via degli Dei, escursionista bolognese salvata dal Soccorso alpino

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una tranquilla camminata in collina si è trasformata in un incubo per un’escursionista bolognese. Nel pomeriggio di lunedì 3 giugno, infatti, il Soccorso alpino e speleologico dell’Emilia-Romagna è intervenuto sulla Via Degli Dei per soccorrere una signora.

La donna era a La Piazza, nella zona dei Prati di Mugnano, non lontano da Sasso Marconi quando è scivolata, procurandosi un infortunio alla caviglia destra e al polso destro. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori della stazione della Rocca di Badolo, chiamati da 118, che hanno raggiunto la paziente, le hanno bloccato gli arti infortunati e infine l'hanno posizionata sulla jeep per trasportarla più celermente all'ambulanza di Pianoro che li attendeva al parcheggio di Prati di Mugnano.