Italia - Germania, tutto pronto al Dall'Ara: fischio d'inizio alle 20:45

Tutto pronto al Dall'Ara per la Nations League per Italia-Germania. I Campioni d’Europa sfideranno la nazionale tedesca alle 20:45.

La squadra di Roberto Mancini giocherà per la 23ª volta a Bologna dove ha collezionato 16 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. Gli Azzurri tornano al Dall’Ara ad un anno esatto dal successo (4-0) nell’amichevole con la Repubblica Ceca, ultimo test prima dell’esordio a Euro 2020

Successivamente gli azzurri affronteranno due trasferte: la prima in Inghilterra allo stadio Wembley di Londra, dove la gara verrà giocata a porte chiuse per la squalifica inferta dalla Uefa alla squadra di Southgate dopo i disordini registrati in occasione della finale di Euro2020, giocatasi proprio a Wembley e vinta dall’Italia.

La seconda trasferta, e prima giornata del girone di ritorno, si giocherà in casa della Germania, a Mönchengladbach. Le ultime due gare del girone di Nations League, di cui ancora non sono state rese note le sedi, saranno il 23 settembre contro l’Inghilterra in casa e il 26 settembre in trasferta contro l’Ungheria.

Italia-Germania, le scelte di Mancini

Mancini, per la gara contro la Germania, potrebbe affidarsi ancora una volta al 4-3-3, anche se il ct sta lavorando a qualche alternativa. Al centro dell'attacco Scamacca dovrebbe essere preferito a Belotti, con il tridente poi completato da Pellegrini ed uno tra Raspadori e Politano. A centrocampo chance per Tonali, che giocherà al fianco di Cristante e Frattesi. In difesa possibile riposo per Bonucci con Acerbi a comporre la coppia centrale con Bastoni. Terzini Florenzi e Spinazzola, in porta ancora Donnarumma.

Italia-Germania, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Italia-Germania sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.