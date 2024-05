Paziente è precipitato dalla finestra dell'ospedale, chiesto il processo per un medico

Era di guardia al reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Maggiore di Bologna, la sera del 21 giugno 2022, quando è morto il 21enne rugbista ferrarese Leonardo Riberti. Il giovane è caduto da una finestra del reparto dove era ricoverato, schiantandosi al suolo da un'altezza di circa 15 metri. Per il medico, difeso dall'avvocato Fausto Sergio Pacifico, la procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio, con l'accusa di omicidio colposo. La prima udienza davanti al Gup del Tribunale di Bologna è stata fissata per il 26 giugno.

La richiesta arriva dal pm Luca Venturi efa seguito all'imputazione coatta decisa dal Gip Maria Cristina Sarli, che lo scorso febbraio non ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura per il medico - mentre lo ha fatto per una infermiera - dopo l'opposizione della famiglia del ragazzo, assistita dell'avvocato Fabio Anselmo.

La necessità di coinvolgere uno psichiatra

Secondo il Gip che ha ordinato l'imputazione coatta, il decesso del paziente, affetto da una patologia psichiatrica, sarebbe stato la conseguenza della condotta colposa del medico che lo aveva in cura. Sottovalutando le condizioni di Riberti, il dottore non gli avrebbe fornito le necessarie cure di uno psichiatra in grado di valutare e prevenire eventuali gesti autolesionistici.

Il medico di guardia, che ora dovrà affrontare il procedimento penale, ha comunque tentato di contattare lo specialista di turno, ma dopo il primo tentativo non ha proseguito . Nei confronti della dottoressa responsabile del servizio diagnosi e cura della Psichiatria universitaria di Ferrara che era stata per prima indagata, era già stato pronunciato il non luogo a procedere.