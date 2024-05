La denuncia di Libera: "Candidata civica al Comune di Marzabotto è legata alla ndrangheta"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Libera Bologna lancia l'allarme in vista delle elezioni comunali a Marzabotto, segnalando "una preoccupante situazione riguardante la candidata sindaca della lista Marzabotto Civica, Maria Francesca Carbonaro". Già consigliera comunale di centrodestra del Comune dell'Appennino bolognese, Carbonaro "risulta essere la 'nipote diretta (figlia di una sorella) dello storico boss della 'ndrangheta Antonio Cordì, detto 'u ragioneri (il ragioniere)', condannato all'ergastolo e arrestato da latitante a fine anni '90", fa sapere l'associazione antimafia citando le carte del processo 'Shark',



La candidata, prosegue Libera, "ha specificato che si tratta soltanto di un prozio", ma i suoi "legami familiari preoccupanti toccano anche il marito Franco Maiorana, coinvolto nella stessa indagine 'Shark' contro la cosca dei Cordì con la contestazione del reato di usura, ipotesi confermata in primo e secondo grado con la condanna a due anni di reclusione, con i giudici che nella sentenza di appello rilevano i 'buoni rapporti con i Cordì' di Maiorana". Oltre a questo, insiste l'associazione, "le relazioni pericolose che riguardano la famiglia della candidata toccano anche il padre Luciano Carbonaro per le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia nelle carte dell'indagine 'Euroscuola' del 2017". Questo collaboratore "racconta di dialoghi tra Luciano Carbonaro (comunque non indagato né imputato), la famiglia Maiorana e il clan dei Cordì in merito ad affari legati alla costruzione di scuole e a candidati da far eleggere alle elezioni amministrative di metà degli anni 2000 in Calabria". Quello esercitato da Libera è un conrollo importante sul territorio, già attento nel contrastare la criminalità organizzata. Ma la guardia non va mai abbassata.

La reazione della sindaca di Marzabotto

"Vedere accostati i termini mafie e 'ndrangheta al nome di Marzabotto fa rabbrividire. Dopo anni e anni dedicati all'impegno per la legalità, alla lotta alle mafie e alle infiltrazioni mafiose al nord, ce le ritroviamo qui", scrive su Facebook la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi- ex presidente del Pd e candidata di centrosinistra alle prossime elezioni comunali.

"Carbonaro non è mai stata indagata - sottolinea Cuppi - tuttavia Libera ha anche messo in evidenza che suo marito Franco Maiorana, coinvolto nella indagine 'Shark' contro la cosca dei Cordì, sia stato condannato a due anni per usura in primo e in secondo grado, con i giudici che nella sentenza di appello rilevano i suoi "buoni rapporti con i Cordì". Cuppi coglie quindi l'occasione per ringraziare Libera, Sofia Nardacchione e Andrea Giagnorio (autori di un articolo che ricostruisce la vicenda di Carbonaro) per il loro "prezioso lavoro di monitoraggio".