Lloyd cambia pelle: ecco Benu, un “nuovo concept di farmacia”

Un milione di clienti serviti ogni mese, tre miliardi di fatturato, oltre 3mila dipendenti, 20mila consegne giornaliere e oltre mille farmacie attive divise tra franchising, affiliazione e farmacie di proprietà. Questi i numeri, solo per quanto riguarda l’Italia, di Phoenix Pharma Italia, la holding farmaceutica nata nel febbraio del 2023 capogruppo di due grandi realtà del settore come il Gruppo Comifar, leader della distribuzione intermedia, e Admenta Italia, top player nel settore delle farmacie. La novità presentata ai media nella conferenza stampa organizzata nell’Auditorium Enzo Biagi in Salaborsa, a Bologna, riguarda il rebranding della catena LloydsFarmacia, che il gruppo Phoenix ha acquisito nel 2022. I nuovi punti vendita si chiameranno Benu, nome del mitologico uccello egizio simbolo di salute, rinascita e rinnovamento. Il marchio Benu, già presente in oltre tredici paesi europei con oltre 2mila farmacie, è stato scelto per la sua forza e la sua storia e per la sua assonanza con il concetto di benessere. In Italia, il progetto ha visto due farmacie pilota: una a Milano, in via Mario Morgantini, e una a Bologna, in via Andrea Costa. “Quello italiano è uno dei tre mercati chiave su cui vogliamo puntare - assicura Joachim Sowada, CEO di Phoenix Pharma Italia -. La nostra missione sarà l’integrazione evoluta delle competenze già espresse in LloydsFarmacia, per molti anni migliore insegna italiana del settore, e quelle del Gruppo Comifar, al servizio della popolazione e dei clienti b2b. Benu Farmacia, già scelta in Europa da migliaia di cittadini, sarà anche in Italia sinonimo di cura e benessere”.

“Non è un semplice rebranding – dice Arianna Furia, membro del board e Customers & Channels Retail –, ma il lancio di un nuovo concept di farmacia. Lavorando sul brand consolidato di Lloyds, lavoriamo ed aggiungiamo qualcosa in più, partendo sempre dall’ascolto dei clienti. Come? Creando dei customer focus group, ascoltando sia i clienti abituali ma anche clienti che non lo sono. Le persone hanno chiesto una farmacia che sappia parlare di benessere, al di là della semplice idea di salute, e servizi personalizzati a misura di ogni cliente. Questo è l’obiettivo delle nuove farmacie Benu”.

Gli altri obiettivi del gruppo, come comunicato nella nota stampa, saranno “sostenibilità e responsabilità sociale a tuttotondo”, una forte “attenzione per le quote rosa, che già superano l’80% in azienda”, un migliore “bilanciamento tra vita privata e lavoro”, oltre che “l’abolizione della tampon tax” fino alle “campagne di sensibilizzazione sulla violenza”. E ancora, dalla “raccolta di farmaci per le fasce più deboli della popolazione” alle “campagne per le emergenze umanitarie sanitarie”, fino all’impegno sui “temi ambientali con la riduzione totale delle emissioni al 2030”.