Litigano nel locale poi a fine serata la vendetta: tre 20enni nei guai

Quattro giovani litigano all'interno di un bar per futili motivi, apparentemente chiariti subito, ma a fine serata tre di loro aggrediscono violentemente il quarto nel parcheggio antistante. È successo una sera di ottobre a Vergato e ora i tre – tutti di età compresa fra i 20 e i 22 anni – sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Vergato per lesioni personali in concorso.

L’attività dei carabinieri è scaturita a seguito della denuncia sporta dalla vittima, un ragazzo 25 enne, a seguito appunto dell’aggressione patita nell’ottobre scorso. Solo grazie all’arrivo tempestivo degli altri amici della vittima, i tre giovani aggressori si sono frettolosamente dileguati a bordo della loro autovettura. Il malcapitato 25 enne è stato subito soccorso e medicato. Trasportato in ospedale, è risultato avere lesioni con una prognosi pari a 30 giorni per la rottura del setto nasale.