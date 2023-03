Giornata ricordo vittime innocenti delle mafie, Bologna al mega-corteo di Milano

Anche la Cgil Emilia -Romagna parteciperà con una delegazione di oltre cento persone "consapevole del pericolo rappresentato dalla presenza sempre più capillare della mafia negli interstizi, e non più solo in quelli, della nostra economia.. Ce lo raccontano i processi, dai quali emerge un crescente senso di impunità delle cosche che non vogliono più gestire solo spazi residuali. Pretendono oramai di decidere, di influenzare il processo politico e democratico per conquistare il “monopolio del ciclo del cemento”. Così il sindacato nell'annunciare la propria presenza alla manifestazione organizzata da Libera Associazione a Milano in occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Infiltrazioni capillari, rimarca Cgil E-R: "Si stanno muovendo per infiltrarsi nell’economia legale - dai ristoranti, agli alberghi, negli appalti e sub appalti, nei centri commerciali fino alla sanità, per espandere i loro business illegali, a partire dallo smaltimento dei rifiuti. Tendono a intensificare i rapporti con la politica, dimostratasi troppo permeabile e “avvicinabile” e a sfruttare lavoratori e lavoratrici fino a fenomeni di vero e proprio caporalato. E’ il nord ormai la vera terra di conquista delle mafie, la vera posta in gioco se si vuole rovesciare la strategia dei clan".

Aderendo alla richiesta espressa dai familiari delle vittime, quest’anno non sono in programma iniziative concomitanti a livello regionale, ma una sola manifestazione nazionale per concentrare la partecipazione e l’attenzione a quanti vogliano impegnarsi per la costruzione di orizzonti di giustizia sociale, avverso le mafie e la corruzione

Giornata ricordo vittime innocenti delle mafie, il programma

Il programma della mobilitazione si svilupperà per due giornate, in questo modo: Lunedì 20 marzo alle ore 15.00: Assemblea dei familiari presso l’Università Statale di Milano e alle ore 18.00: Basilica di S. Stefano Maggiore (Piazza S. Stefano – Milano) – Veglia Ecumenica.

Si prosegue domani, Martedì 21 marzo (Diretta Rai):

Ore 08.00 – ritrovo Zona Bastioni / Porta Venezia (Milano). Cgil, Cisl, Uil, saranno presenti con uno striscione unitario

Ore 09.30 – partenza del corteo

Ore 10.30 – arrivo in Piazza Duomo dei partecipanti e dei familiari delle vittime innocenti

Ore 10.45 – Saluto del Presidente di Avviso Pubblico

Ore 10.50 – Lettura dei nomi delle vittime delle mafie

Ore 11.45 – Intervento di Don Luigi Ciotti

Dalle ore 14.30 alle ore 17.00, Seminario di Approfondimento organizzato da CGIL, CISL, UIL “Il ruolo e le iniziative dei sindacati nel contrasto all’illegalità”

Intervengono: Giuseppe Massafra, Segretario Confederale Cgil; Andrea Cuccello, Segretario Confederale Cisl; Emanuele Ronzoni, Segretario Confederale Uil; prof. Andrea Carni, Docente presso l’Università degli Studi di Milano.