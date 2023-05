Ausl, garantiti i servizi sanitari: evacuato il Centro protesi di Vigorso e Villalba

Anche nella giornata di oggi, sono stati garantiti i servizi sanitari dell'Ausl Bologna, Policlinico di Sant’Orsola e dell’IRCCS Rizzoli quanto all’attività chirurgica, clinica, diagnostica e assistenziale nonostante i disagi del maltempo e della difficoltà di accesso alle strutture, sia per i cittadini sia per gli operatori. Previsti servizi tutti attivi anche per giovedì 18 maggio.

Previsto per domani anche il funzionamento parziale degli sportelli CUP che lavoreranno nella fascia mattutina, mentre saranno chiusi nel pomeriggio per consentire agli operatori di raggiungere le loro case.

In considerazione delle forti difficoltà negli spostamenti, per garantire la propria presenza nella giornata di domani 18 maggio alcuni infermieri del Rizzoli, Sant’Orsola e del Maggiore hanno scelto di dormire in Ospedale.

Nel corso della giornata, 11 pazienti ricoverati al Centro Protesi INAIL di Vigorso, chiuso oggi, sono stati trasferiti all’ospedale di Budrio, mentre il Rizzoli, con la collaborazione della Centrale Unica Trasporti dell'Azienda USL di Bologna, ha trasferito nella sede centrale i suoi 32 pazienti che erano ricoverati a Villalba, in via di Roncrio, evacuata a causa del maltempo.

Disagi a Budrio e Castenaso

Chiuso il Poliambulatorio di Castenaso a causa dell’allagamento dell’atrio e che rimarrà inattivo anche domani, 18 maggio, e il funzionamento delle sale operatorie a Budrio, dove, anche per domani, l’attività chirurgica programmata è stata rimandata per poter ricoverare pazienti provenienti dal Centro Protesi INAIL di Vigorso.

I pazienti che avevano appuntamenti a Castenaso per ieri e oggi e non si sono potuti presentare sono stati contattati per individuare una nuova sede vicina, mentre chi aveva un appuntamento per domani 18 maggio è stato avvisato di presentarsi a Budrio.

Rafforzamento 118

Il 118 ha rafforzato la sua presenza sul territorio: in particolare, oggi sono stati aggiunti in totale 18 mezzi, così distribuiti:

• Bologna città: 11 mezzi distribuiti in 5 postazioni operative

• Area Nord: 2 a Budrio, 1 San Giovanni in Persiceto

• Area Sud: 1 a Monterenzio, 1 a Loiano, 1 a Serravalle

• Imola: 1

