Bologna riparte, con prudenza. Il Comune: "Lontani dagli argini, preferire i mezzi pubblici"

Pioggia lieve su Bologna stamane. Per le prossime ore in Emilia Romagna si prevedono precipitazioni deboli sulla fascia appenninica, in particolare sul settore centro occidentale. Le piene di Secchia e Panaro si stanno propagando nei tratti arginati con livelli prossimi o inferiori alle soglie 3. Nei tratti vallivi degli affluenti di Reno e dei fiumi romagnoli i livelli idrometrici sono in lenta decrescita. Per la giornata odierna è stata diramata una allerta meteo per criticità dei fiumi e possibili frane, coinvolta anche la provincia bolognese (qui i dettagli allerta meteo 19 maggio).

Intanto il capoluogo emiliano prova a rialzarsi dopo la sferzata del maltempo che ha picchiato forte nei giorni scorsi. Scuole, musei, biblioteche, cimiteri e università che erano rimasti chiusi oggi hanno riaperto i battenti. Restano però chiusi alcuni istituti scolastici, causa criticità delle strade sul percorso. Permane invece il divieto di accesso a parchi, giardini e aree verdi lungo i fiumi," anche per fare foto lungo gli argini", come ricorda Palazzo D'Accursio sottolineando che "è molto pericoloso perché il terreno potrebbe muoversi anche in assenza di pioggia e ci potrebbero essere smottamenti". Il monito dell'amministrazione è quello di non fermarsi sui ponti per osservare e fotografare le piene dei corsi d’acqua, non sostare sotto agli alberi e preferire i mezzi pubblici per spostarsi, in modo da non appesantire il traffico già gravato dalle numerose strade ancora chiuse a seguito dell'alluvione. Resta in vigore il consiglio anche di adottare la formula di smart working laddove possibile.

I numeri del disastro maltempo in Regione Emilia Romagna

Salgono a oltre 4.800, 1.700 in più rispetto a ieri mattina, le persone che hanno trovato accoglienza presso le sedi allestite dai Comuni (palestre e alberghi) di cui 743 minori: oltre 4mila nel ravennate, 471 nel bolognese (a Bologna città invece ieri pomeriggio sono state revocate le ordinanze di evacuazione ed è stato consentito a tutti il rientro a casa), 300 nel forlivese-cesenate e 32 nel riminese. Oltre 10mila gli evacuati. Sei le cucine mobili operative: due a Faenza, una a Riolo Terme, una a Solarolo, una a Sant’Agata e una a Forlì.

Per mettere al sicuro chi si trova in abitazione a rischio sono sul campo quasi 900 vigili del fuoco – circa 300 in più rispetto a ieri – di cui 562 arrivati da fuori regione con 125 automezzi.

Un contingente che nella giornata di ieri ha operato ininterrottamente nelle quattro province colpite dal maltempo, per un totale di quasi 600 interventi. In volo anche l’elicottero del 118 di Ravenna per l’evacuazione di persone fragili. Un soccorso in elicottero è anche stato operato nell'imolese ieri, per trarre in salvo una persona rimasta isolata nella zona collinare. Sono infatti le strade interrotte e impraticabili, che di fatto isolano alcune zone, a preoccupare maggiormente in queste ore, oltre al pericolo frana. Anche nel comune felsineo, alcuni residenti sui colli sono rimasti isolati, ma - come ha spiegato il sindaco Matteo Lepore - sono tutti monitorati da remoto.

Per quanto riguarda le utenze elettriche - tagliate in alcune aree più colpite della Regione - a ieri risultavano ancora 18.500 i clienti disalimentati. Quattro gli elicotteri utilizzati per ispezionare le linee interessate dagli eventi e consentire al personale di poter eseguire manovre in aree non raggiungibili, 170 i gruppi elettrogeni e 4 le power station per poter fornire alimentazione di emergenza non appena le condizioni meteorologiche consentiranno il deflusso delle acque.

Esercito di volontari

Per quanto riguarda i volontari di protezione civile in campo nel territorio regionale sono più di 700 quelli al lavoro per portare soccorso alla popolazione. Oltre a quelli emiliano-romagnoli, se ne contano circa 374 che appartengono alle colonne mobili delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Lazio, Toscana oltre che delle Province Autonome di Trento e Bolzano; 140 quelli appartenenti ad associazioni nazionali di protezione civile.

Dal 2 maggio, data dell’inizio del maltempo, salgono così a oltre 8000 le giornate/uomo messe in campo dai volontari di protezione civile.

Maltempo, le ultime notizie

Maltempo nel bolognese, i video