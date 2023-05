Maltempo, sfollati a Bologna lungo il Savena: "L'unico pensiero, che smetta di piovere" | VIDEO

A causa dei livelli del Savena, già sopra la soglia d’allarme e a rischio di esondazione, il Comune nel tardo pomeriggio ha disposto l'evacuazione dei seminterrati e piani terra degli edifici vicini al ponte di San Ruffillo: in tutta via Bosi, in tutta via Pietro da Anzola e in via Toscana ai civici 157, 159, 161, da 175 al 181 e 209, 211 e 213. La Polizia locale, casa per casa, ha informato della situazione e comunicato il contenuto dell'ordinanza comunale ai residenti interessati.

Il racconto dei residenti

Diverse le situazioni, che dipendono dalle tipologie delle abitazioni, tra i residenti della zona. Ci sono piccoli condomini con le sole cantine al piano terra, appartamenti su due piani, e poi i casi di chi vive al piano terra, direttamente toccati dall'ordinanza. Il Comune in serata su Telegram ha fatto sapere che che "tutte le persone coinvolte al momento risultano salite ai piani alti o sistemate da parenti o amici". L'amministrazione comunale ha anche ricordato il numero per segnalare particolari esigenze (051 266626).