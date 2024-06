Voli e turisti moltiplicati al Marconi, Sap: "Poliziotti costretti a tour de force"

Che a Bologna vi sia un'impennata nella presenza di turisti e quindi un maggior numero di voli ormai è assodato: "Le ripercussioni sulla rete infrastrutturale sono state notevoli e, come facilmente prevedibile, l’aeroporto G. Marconi non ha costituito una eccezione. I voli si sono moltiplicati e, con essi, l’afflusso di persone che si rivolgono alla struttura andando a incidere sulle attività connesse a ogni aspetto collegato che, principalmente, riguarda la sicurezza dei cittadini", osserva Tonino Guglielmi, segretario provinciale del sindacato di polizia, Sap "ma il personale della Polizia di Stato chiamato a garantire la sicurezza e i controlli, sia in arrivo che in partenza e anche all’interno dello scalo stesso, paradossalmente rimane nel medesimo numero o, addirittura, diminuisce in alcune articolazioni".

"Per la sicurezza necessari nuovi operatori di polizia"

"In questo modo non si può pensare di andare avanti chiedendo continui sacrifici alle operatrici e operatori della Polizia di Stato - scrive Guglielmi - che sono costretti a tour de force nei servizi per coprire le effettive necessità che gli attuali numeri di utenti richiedono. In parallelo con questi cambiamenti, riteniamo, si sarebbe dovuto procedere con investimenti importanti che consentissero di rispondere con efficienza ai numeri in rialzo e, con questi, sarebbero dovuti arrivare nuovi operatori di Polizia per permettere di garantire la necessaria sicurezza che si deve a uno scalo aereo consentendo di organizzare il lavoro in modo adeguato sui vari turni sia del personale in frontiera che di quello addetto alla sicurezza interna. Nulla di tutto questo è, purtroppo, avvenuto e il risultato, com’è balzato agli onori della cronaca solo qualche giorno fa, è stata una emergenza che ha visto utenti in fila in una lunga coda che dai varchi dei controlli di sicurezza si prolungava fino all’esterno e al parcheggio delle auto", come dimostrano anche le segnalazioni arrivate a Bologna Today e il video prodotto da Sap.

Il sindacato fa notare che potrebbe trattarsi di "una emergenza di ordine pubblico che richiede l’impiego di personale che non è disponibile con l’attuale pianta organica"

Per Guglielmi "la strada degli investimenti sulla struttura deve, necessariamente, essere seguita da un implemento di personale e non si può pensare di continuare in questo modo perché gravando sull’attuale personale non si permettono condizioni di sicurezza e carichi di lavoro sostenibili. Lo scalo aereo bolognese ha bisogno di una seria riflessione per non continuare a vedere scene come quella pubblicata di recente e di personale assegnato adeguato al numero degli utenti che vi si rivolgono".