In Emilia Romagna una delle vittime più giovani della seconda ondata: Martina morta con covid a soli 21 anni

Il coronavirus continua ad avanzare (anche) in Emilia Romagna e continua a uccidere. Età media delle vittime di questa seconda ondata è di oltre gli 80 anni, evidenza che le persone anziane e i soggetti con patologie pregresse permangono la fascia più svantaggiata nella lotta al virus. Ma non solo. Come dimostra il bollettino di monitoraggio dell'epidemia in Regione stilato ieri che tra i 53 decessi registrati, anche quello di una giovane di 21 anni, residente a Luzzara , in provincia di Reggio Emilia. Si chiamava Martina Bonaretti, ed è una delle vittime italiane più giovani della pandemia.