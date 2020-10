Mascherina obbligatoria al via: ecco com'è andata e cosa ne pensano i bolognesi | VIDEO

In centro, dalle 18 di venerdì 2 ottobre - per tutta l'area compresa nei viali - è obbligatorio indossare la mascherina. Fino alle 24 di domenica. Per tutto il week-end insomma, e così sarà ogni fine settimana fino alla revoca della disposizione.

Bologna è preparata e risponde bene all'avvio dell'ordinanza. Nelle prime ore, per strada sono in tanti ad indossare la mascherina sebbene resti un po' di confusione riguardo all'obbligo se seduti al bar o ristorante.

Chi non rispetta l’ordinanza rischia una sanzione che va da 400 a 1.000 euro. Indossare non correttamente la mascherina, equivale a non indossarla e quindi comporta la sanzione. Non sono soggetti all'obbligo, come da normativa nazionale, i bambini al di sotto dei sei anni; le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e chi con loro interagisce.