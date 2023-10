Matteuzzi, parla la madre dell'imputato: "Mio figlio? Delirava e faceva cose strane"

Un comportamento definito "delirante", con comportamenti molto insoliti che "non appartenevano al nostro modo di vivere e pensare". A parlare è Virginia Centini, madre di Giovanni Padovani, imputato per omicidio davanti alla Corte di assise di Bologna per aver ucciso la sua ex Alessandra Matteuzzi nell'agosto di un anno fa.

Il giorno dell'omicidio Alessandra Matteuzzi stava tornando a casa ed era al telefono con la sorella, quando si è trovata davanti Padovani. Gli ha chiesto di andare via -in passato lo aveva già denunciato- ma è stato inutile, hanno iniziato a discutere poi lui l'ha spinta per terra e aggredita. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione dei residenti. Quando i soccorsi sono arrivati era ancora viva, è morta prima che i sanitari riuscissero a portarla in ospedale. Padovani è accusato di omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, legame affettivo e stalking. Attualmente è recluso in un istituto detentivo psichiatrico di Reggio Emilia.

"Mi telefonava ogni cinque minuti"

La madre di Padovani in aula ha ripercorso la relazione tra il figlio e la vittima. "Io gli dicevo: 'Giovanni lascia perdere, stai nel tuo'. Non trovava più pace, dopo che lui e Alessandra si erano lasciati ogni cinque minuti mi telefonava per vedere se l'avevo sentita o se sapevo se stava con altre persone - ha raccontato la donna -. Voleva che la chiamassi e cercassi di capire dai rumori intorno a lei, dove si trovava, ad esempio nel bar dei cinesi, e se era con qualcuno".

La mamma di Padovani ha risposto a domande per circa due ore. Ha ammesso di avere inoltrato al figlio i messaggi ricevuti dalla stessa Matteuzzi. Altre volte avrebbe invece girato alla vittima, messaggi scritti da Padovano. "Giovanni delirava - ha ripetuto la madre -, aveva incubi la notte, scappava via".

La deposizione della donna è stata segnata da momenti di tensione in aula. Il presidente della Corte, Domenico Pasquariello, ha anche fatto uscire un familiare della vittima per un commento ritenuto "di troppo". La prossima udienza è stata fissata per il 20 novembre.