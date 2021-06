Il cantante Michele Merlo lotta tra la vita e la morte: "Mercoledì l'hanno mandato via dal pronto soccorso"

Restano molto gravi le condizioni di Michele Merlo, il cantante 28enne ricoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore dopo un'operazione d'urgenza a causa di un'emorragia cerebrale.

Il giovane è in coma farmacologico e lotta tra la vita e la morte. "Michele – precisa la famiglia in una nota – si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese (Vergato ndr) che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione”.

L'emorragia è scaturita da una leucemia fulminante improvvisa che lo ha colpito giovedì scorso, mentre Mike Bird – conosciuto anche con questo nome – si trovava a Bologna a casa di amici.

Come sta Michele Merlo: le dichiarazioni del padre

Le prossime ore saranno decisive per Michele Merlo: dopo un delicato intervento all'ospedale Maggiore, il giovane è tenuto in coma farmacologico. È in pericolo di vita e in queste ore sta lottando tra la vita la morte in un letto della rianimazione del Maggiore.

Il padre, raggiunto telefonicamente dal tg veneto, ha raccontato che Michele è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico e che ora è tenuto in coma farmacologico, ma le speranze di una ripresa, ha dichiarato l’uomo, sono davvero poche.

