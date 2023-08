Accoglienza, protesta contro l'ordinanza che mette in strada i richiedenti asilo. C'è anche Patrick Zaki

Un centinaio di persone ospitate nei centri di accoglienza finiranno in strada per effetto di un'ordinanza che dispone immediata cessazione delle misure di accoglienza: è per questo che stamattina, sotto il palazzo della Prefettura di Bologna, c'è stata una protesta per chiedere un tavolo di confronto con prefetto e sindaco della Città Metropolitana.

Anna Maria Margutti, responsabilità politica dei lavoratori stranieri Cgil Bologna, spiega le ragioni del picchetto: "Chiediamo un tavolo che metta insieme Prefettura e Città Metropolitana perché siamo contro l'ordinanza sulla fuori uscita dei richiedenti asilo dal sistema di accoglienza. Riteniamo che questa cosa non vada e fatta oltre tutto nel mese d'agosto. A oggi parliamo di un centinaio di persone che finirebbero in strada, ma si arriva fino a 300". Alla manifestazione, fra gli altri, ha partecipato Patrick Zaki.

"Siamo le realtà cittadine che si sono già attive nei giorni scorsi in sostegno dell'esperienza di H.O.Me. (ex Caserma Masini ndr) e abbiamo appreso con forte preoccupazione, come denunciato da Asgi, dell'ordinanza della Prefettura di Bologna in merito 'all'immediata cessazione delle misure di accoglienza' a partire da un centinaio di persone che, da subito, dovranno lasciare l'accoglienza entro 4 giorni dalla notifica" - hanno spiegato al megafono i portavoce di Ya Basta Bologna, Centro lavoratori stranieri Cgil Bologna, Mediterranea Bologna, Arci Bologna, Anolf Bologna, Refugees Welcome Italia ETS, Rete Sulla stessa barca Bologna, Associazione Approdi, Libertà era restare, Associazione Dialoghi, Adl cobas Bologna e Portico della Pace.

Il VIDEO della protesta

Un sistema che "crea un precedente"

"Giustificare l'uscita in strada, da un giorno all'altro, di 100 persone per l'arrivo di altre migranti e altre migranti in quanto ancora in attesa dei fondi ministeriali per l'apertura di altre strutture è profondamente ingiusto e scarica la drammaticità del problema dell'accoglienza sui Comuni e contro chi invece dovrebbe essere tutelato e tutelata nel suo percorso di richiesta asilo. Lo è anche in quanto crea un precedente facilmente riattivabile nei prossimi mesi per altre centinaia di persone. Inoltre queste persone non sono ancora alla fine del loro iter legale per la domanda di asilo a causa di lungaggini giuridico burocratiche che loro stessi subiscono nelle loro vite creando nell'attesa grandi problemi di inclusione. In ultimo, ma non per importanza, si scarica sui migranti il problema dell'emergenza abitativa aggravato dal problema immediato del rinnovo del permesso di soggiorno, della permanenza al lavoro e dunque della possibilità di restare occupati legalmente. Tutto questo avviene in un contesto di arretramento delle politiche del Governo per l'immigrazione e l'accoglienza. La drammaticità del problema abitativo anche delle migranti e dei migranti in città deve trovare delle risposte di senso, non brutalmente aggravare una situazione già oltre il limite che si ripercuote inevitabilmente, oltre che sulle persone coinvolte, sul terzo settore e sulla città tutta andando a creare un possibile problema di sicurezza e di coesione sociale".