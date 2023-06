Docente minacciata, disposta la protezione personale

Al tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto questa mattina, è stata decisa una protezione personale alla docente di Diritto costituzionale Francesca Rescigno. L’incontro si è svolto in Prefettura, alla presenza del prefetto Attilio Visconti e del rettore Giovanni Molari. “Nel corso della riunione, è stata ricostruita la sequenza degli accadimenti in relazione ai quali la docente universitaria ha già sporto denuncia già trasmessa alla competente Autorità giudiziaria. In esito all’incontro, è stato convenuto di attivare un adeguato dispositivo di protezione personale”, informa la Prefettura.

La professoressa martedì scorso ha ricevuto una busta nella buchetta del dipartimento di Scienze Politiche, con dentro una zampa di animale (forse di un coniglio o di una volpe) e la scritta su un biglietto “ora vattene dal dipartimento, puoi farti male”. Un episodio avvenuto qualche giorno prima di un concorso universitario ordinario all’interno del dipartimento, che la docente ha sostenuto senza riuscire però a superarlo. “Care amiche ed amici, questa brutta storia si è verificata martedì ma non ho voluto dire nulla perché era in corso una procedura concorsuale nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dove lavoro da oltre 20 anni”, aveva scritto la docente su Facebook sabato scorso. Rescigno è nota in città anche per il suo attivisimo sui diritti civili e degli animali. “Sono una 'piantagrane' questo è stato detto di me - scriveva sempre su Facebook -, probabilmente è vero e mi occupo di donne, empowerment, diritti animali, migranti, religione e laicità...insomma temi scomodi di cui tutti si riempiono la bocca ma che nessuno vuole davvero dissodare. Ora posso finalmente rendere pubblico quanto mi è accaduto".