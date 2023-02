Spaccio in Montagnola: "Frà hai bisogno?" ma lui è un carabiniere in incognito

“Frà, hai bisogno…ti serve qualcosa?...”. Questo si è sentito proferire un carabiniere in borghese impegnato nel pattugliamento del parco della Montagnola, al termine del quale in manette è finito un 39enne tunisino. Insieme a lui, durante i controlli straordinari disposti dalla prefettura, sono finiti denunciati due minorenni di 17 anni, connazionali con l'arrestato per spaccio in concorso.

Il 39enne è stato sorpreso nei pressi della scalinata del Pincio mentre cedeva un involucro contenente 19 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish ai due minori. Gli stessi sono stati denunciati in quanto precedentemente allo scambio con il pusher 'grande' avevano offerto della sostanza stupefacente proprio al carabiniere in borghese di cui sopra.

Nella circostanza -riferisce l'Arma- il militare ha deciso di non qualificarsi subito ma si è finto disinteressato, senza però perdere di vista i ragazzi e potendo così notare lo scambio con il tunisino e allertando immediatamente la pattuglia in uniforme che gravitava nella zona.

Nella disponibilità dei due minorenni, i Carabinieri hanno rinvenuto l’involucro di 19 grammi di hashish, materiale atto al confezionamento e altri 4 grammi circa di hashish, più la somma di denaro contante, verosimilmente provento di attività di spaccio, pari a 35 euro. Il pusher 39enne, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato arrestato ed associato alla casa circondariale di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.