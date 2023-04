"Bonus per l'esclusiva, ma lavorava nel privato": dirigente medico denunciato per 90mila euro

Riceveva il compenso aggiuntivo per non prestare servizio al di fuori dell'ospedale, ma secondo il Nas di Bologna invece lavorava per diverse strutture sanitarie private del capoluogo, all'insaputa dell'Ausl.

Per questi motivi un dirigente medico bolognese di un ospedale è stato denunciato per aver percepito "indebitamente e fraudolentemente per quasi sei anni" l’indennità economica di esclusività, per un conto che arriva a 90mila euro.

La notizia è riportata in una breve nota del Nucleo antisofisticazioni e sanità dei carabinieri di Bologna. La prestazione di esclusività è una indennità retributiva che prevede anche la libera professione in regime di intramoenia (ovvero all’interno dell’Ospedale o dell’A.U.S.L. da cui dipendono), ma non quella extramoenia. È stato accertato come il dirigente medico in questione abbia esercitato la libera professione all’esterno dell’Ospedale, appunto in favore di strutture sanitarie private ed all’insaputa della sua amministrazione, che ha erogato in favore del dipendente, con pari danno economico arrecato al Servizio Sanitario Regionale.