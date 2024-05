Il sindaco Lepore conferisce il Nettuno d'oro al Bologna Fc

Nettuno d’Oro al Bologna Fc 1909 e cittadinanza onoraria al presidente Joey Saputo, nella speranza che sia “sempre più bolognese”. È così che il Comune di Bologna vuole ringraziare la squadra rossoblù che dopo 10 anni di “passione” è arrivato in Champions League.

Impresa collettiva che coinvolge la comunità

“Nello sport come nella vita ci sono risultati per i quali contano molto di più il percorso che si percorre, gli ostacoli che si devono affrontare, la qualità delle persone che si incontrano lungo il cammino. Sono questi elementi, infatti, che riempiono di significato le nostre sfide tanto da farci emozionare e segnare in modo indelebile. A maggior ragione se sono imprese collettive che coinvolgono un’intera comunità”. È quanto ha scritto il sindaco di Bologna Matteo Lepore su Facebook.

Impresa che resterà nella storia

“Per la loro dedizione, passione e professionalità questi ragazzi e tutta la società hanno dimostrato un attaccamento encomiabile ai colori della nostra città, contribuendo a scrivere una pagina di gioia e valore sportivo che rimarrà per sempre nella storia di Bologna. Per queste motivazioni, ho deciso di conferire alla Squadra del Bologna Fc 1909 stagione 2023-2024 il Nettuno d’oro”