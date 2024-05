QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Le motoseghe entrano in azione alle 4.30 del mattino nel giardino Acerbi, quartiere Savena, per la costruzione del nuovo nido Cavazzoni. Una scelta contestata nei giorni scorsi da una parte dei residenti. E si riapre lo scontro politico, dopo il caso delle scuole Besta ancora aperto e con le parti distanti.

Alberi "sacrificati" per realizzare la nuova scuola

"Tigli ad alto fusto sacrificati per la costruzione del nuovo nido Cavazzoni accanto alla scuola esistente. Ancora una volta la tanto sbandierata rigenerazione urbana viene cestinata per dare spazio a nuovo cemento su suolo vergine", afferma il portavoce dei Verdi Danny Labriola.

"Ancora una volta l'amministrazione comunale sceglie di sacrificare l'ambiente per un progetto che peggiorerà la vita e la salute dei residenti". Labriola precisa che "si trattava dell'unica porzione del parco piena di alberi che mitigavano il caldo nei mesi estivi, favorendo occasioni di ritrovo e socialità per anziani e famiglie con bambini. È imbarazzante che il Comune scelga di abbattere alberi di notte, senza nessuna comunicazione preventiva, per paura di dover affrontare le proteste dei cittadini. Svegliati dal rumore delle motoseghe e degli alberi abbattuti, alcuni residenti sono scesi subito in strada e hanno denunciato l'assenza di recinzioni e di adeguate misure di sicurezza. Oltre a fare chiarezza su questi aspetti, mi auguro che qualcuno si prenda la responsabilità di spiegare i tempi e le modalità di questa inqualificabile azione notturna che tanti residenti hanno vissuto come un atto di violenza".

Il progetto contestato anche dai residenti

Come per le scuole Besta, anche il progetto del nido Cavazzoni è stato inizialmente contestato dai residenti del quartiere Savena. Tanto che il Comune aveva deciso di modificare il progetto già annunciato spostando la collocazione della struttura: sempre nel giardino Acerbi ma a sud dell'attuale Cavazzoni e non a fianco delle materne Walt Disney. Le proteste sono proseguite anche dopo questo cambio di rotta, con la creazione di un comitato ad hoc, intenzionato a non lasciare cadere òa protesta del comitato contrario al progetto sul nuovo nido Cavazzoni, in zona Savena.

La Lega contro Lepore 'taglialegna'

Sulla questione si è espresso anche Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio comunale: “Concordiamo con le critiche sottolineate dal comitato che si oppone al progetto del nuovo nido Cavazzoni del Comune di Bologna. I tempi previsti sono biblici e il taglio gli alberi ad alto fusto continua anche in quest’area. Alla faccia della giunta green e sostenibile. Si continua ad eliminare la biodiversità e si toglie lo spazio verde per anni ai bambini e alle bambine del nido. È sbagliato sia dal punto di vista dei più piccoli, che da quello ambientale, per non tornare sulle scelte infrastrutturali le cui criticità sono già state evidenziate”. “Comprendiamo che Lepore possa avere la passione per l’abbattimento degli alberi – punge Di Benedetto –, gli ricordiamo però che dovrebbe fare il sindaco e tenere a mente le necessità della comunità, contemperandole al meglio. Lo invitiamo, in ogni caso, a smettere di raccontare a tutti essere un sindaco green: non è più credibile” conclude.