Presidio del comitato 'No Palazzoni Due Madonne': "Subito un tavolo con Istituzioni e privati" | VIDEO

Incontro animato tra una delegazione del comitato 'No palazzoni due Madonne' e la presidente del Quartiere Savena Marzia Benassi. Dopo un presidio indetto dai cittadini nell'area antistante, una delegazione ha incontrato la presidente per discutere dei lavori avviati nel villaggio Due Madonne per la costruzione di tre palazzi da 11 piani.

Cantiere contro il quale i cittadini si sono da subito mobilitati, fondando appunto il Comitato, e contro il quale qualche settimana avevano presentato un esposto.

Ora chiedono un tavolo per avere voce in capitolo e poter dire la loro su quello che, dicono, cambierebbe completamente il volto della zona. Tavolo che la presidente di Quartiere Marzia Benassi si è detta pronta, a sua volta, a richiedere, così da poter fissare un incontro tra tutte le parti.