Bimbo deve essere operato, ma i genitori rifiutano trasfusioni di sangue dai vaccinati

Sarà il giudice tutelare a decidere sul caso a che arriva dal Policlinico Sant'Orsola e che vede protagonisti un bimbo che deve essere sottoposto a un intervento al cuore e la famiglia, originaria del modenese, che bloccherebbe l'operazione perché contraria a alla trasfusione di sangue proveniente da donatori vaccinati.

La vicenda, come riferisce Today, risale alla fine del mese di gennaio e sono stati gli stessi familiari ad avvertire l’ospedale in merito alla decisione che non verrà accettato in nessun caso sangue di persone che si sono vaccinate contro il Covid-19

I genitori del piccolo paziente inoltre avrebbero fatto partire un tam tam sulle chat no vax per cercare eventuali volontari non immunizzati e disponibili a donare il sangue. Un'ipotesi alla quale sia il policlinico che il centro trasfusionale si opporrebbero con fermezza, visti i rigidi protocolli di sicurezza che devono essere seguire in caso di donazioni di sangue.

I familiari si sono rivolti ai legali, quindi la decisione ultima spetta ora al giudice tutelare.