Presidio infermieri in Regione: "Doppi turni e indennità bloccata: si sono dimenticati di noi" | VIDEO

Doppi turni, ferie e riposi mancati, stipendi più bassi d'Europa. È la situazione in cui versano infermiere e infermieri del Nursind dell'Emilia-Romagna, stamattina in presidio anche a Bologna – come nel resto d'Italia – davanti alla sede della Regione.

Una piccola delegazione di cinquanta persone per chiedere il rinnovo del contratto nazionale e il miglioramento delle condizioni di lavoro. "A fronte di colleghi che si ammalano e sospesi non usufruiamo più delle ferie. Facciamo spesso doppi turni, saltiamo riposi, ci viene sempre chiesto di aumentare l'orario di lavoro ma non ce la facciamo più", denuncia Renato Congedo, coordinatore regionale del sindacato.

"Gli infermieri vengono già da piante organiche carenti, abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa e lo Stato ci ha bloccato l'indennità infermieristica di categoria, che era stata approvata e finanziata dal governo Conte, dovevano solo erogarla e invece l'hanno legata al rinnovo contrattuale, mentre i medici la prendono già dal 2021- afferma Antonella Rodigliano, segretaria del Nursind Bologna – è inaccettabile, non siamo figli di un dio minore, gli infermieri sono i pilastri della sanità italiana e non vengono presi in considerazione".

"Abbiamo tanti colleghi che si licenziano perché non riescono più a sopportare il peso del lavoro". "La politica si è dimenticata di noi – afferma Daniele Fera, infermiere del reparto Emodialisi del Policlinico Sant'Orsola.

"L'eroe è una persona che compie un atto particolare, un giorno, in una situazione drammatica – spiega Carmela Gargaglione, infermiera del reparto Oculistica del Sant'Orsola – non siamo eroi, lavoriamo 365 giorni all'anno quindi dovremmo essere eroi tutti i giorni, ma non ci viene riconosciuto se non a parole: non è sufficiente, vogliamo un po' di concretezza e un riconoscimento veramente più importante sia a livello infermieristico che sanitario". Ai manifestanti si è unita anche la consigliera regionale M5s Silvia Piccinini, secondo la quale "è arrivato il momento di dare loro il giusto e meritato riconoscimento".